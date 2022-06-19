فيديو يأسر القلوب لطفل سعودي يسمع لأول مرة.. شاهدوا رد فعله

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لحظات من السعادة..

الطفل "وجدي" يسمع لأول مرة في حياته بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في #نجران @SaudiMOH @emara_najran pic.twitter.com/56uA9bdB63 — صحة نجران (@moh_naj_) June 18, 2022

خطفت لحظات مؤثرة لطفل سعودي قلوب الآلاف على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما ظهر ضاحكاً في ردهة أحد المستشفيات، منتصراً على "صمت رافقه لسنوات".فقد اختبر "وجدي" لأول مرة شعور السمع، تلك الحاسة التي لم يعرفها يوماً منذ طفولته.شرارة القصة بدأت بعد نشر وزارة الصحة في نجران، في وقت متأخر من ليل السبت، مقطعاً للصغير مبتهجاً لسماعه الأصوات المحيطة به.فقد خضع الطفل لعملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في نجران، وعقب نجاحها، ظهر إلى جانب الطبيب الذي راح يتحدث إليه طوراً ويصفق تارة أخرى، بغية اختبار سمعه.فما كان من وجدي المتفاجئ بسماعه لأول مرة واختباره تلك التجربة إلا أن غالبته الضحكة الطفولية.فيما تفاعل عدد كبير من المغردين مع هذا الفيديو الذي انتشر بشكل واسع خلال الساعات الماضية.ووجه العديد من المعلقين رسائل الشكر لوزارة الصحة، وللفريق الطبي، معتبرين أن هذا المقطع يبعث الفرح والأمل لملايين الناس صغاراً وكباراً.بدورها، أعلنت إمارة منطقة نجران بتغريدة على حسابها في تويتر، أن أمير المنطقة جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، طلب لقاء الطفل وولي أمره والفريق الطبي.