بينهما 24 عاما... نجم كرة القدم مايكل بالاك يواعد صديقة ابنه الراحل إيميليو

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كشفت تقارير صحفية أن نجم كرة القدم الألمانية المعتزل مايكل بالاك على علاقة عاطفية بصديقة ابنه إيميليو، الذي توفي قبل أقل من عام في البرتغال.وفي التّفاصيل، فإنّ بالاك البالغ من العمر 45 عاماً يواعد صوفيا شنايدرهان (21 عاماً)، صديقة ابنه الذي رحل السنة الماضية عن عمر 18 عاما في حادث مأساوي.وأوضحت المصادر أنّ بالاك وشنايدرهان شوهدا يتبادلان القبلات في أماكن عامة، ما يؤكد وجود علاقة عاطفية بينهما.ويأتي ذلك بعد أشهر على رحيل إيميليو، عندما انقلبت دراجته الرباعية إلى الوراء وسحقته بينما فقد السيطرة عليها.وقال مقربون من بالاك وشنايدرهان إنهم يعتقدون أن العلاقة بينهما جيدة، وأنهما ليسا منزعجين من الفجوة العمرية بينهما، البالغة 24 عاما.