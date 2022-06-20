69 سنتاً بدلاً من 6.99 دولاراً... أخطأ في تسعيرة الوقود فخسر وظيفته!

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طُرد جون شتشيتشينا، وهو مدير محطّة لتعبئة الوقود في كاليفورنيا، من عمله بعدما حدّد عن طريق الخطأ سعر غالون الوقود الواحد بـ69 سنتاً بدلاً من 6.99 دولاراً.وقد وضع شتشيتشينا رقماً عشرياً في المكان الخطأ في محطة وقودٍ في مدينة رانتشو كوردوفا ليكتشف أنّه باع غالون الوقود الواحد مقابل 69 سنتاً بدلاً من 6.99 دولاراً أميركية.وفي حين يعاني العالم بأجمعه من أزمة محروقات، جاء هذا الخطأ كفرصةٍ للمواطنين للهرولة إلى محطة الوقود واستغلال الظرف.وقد اعترف جون شتشيتشينا بالخطأ الذي كلّف محطّة الوقود نحو 20 ألف دولار أميركي، ووصف الأمر بالكابوس.ومن جهتها، أطلقت شقيقة شتشيتشينا، بولا جاكسون، حملة تبرّعٍ لمساعدته على إعادة الأموال التي تسبب بخسارتها ولتجنّب أي دعوى قضائية محتملة.