بعدما كتبوا رسالة انتقدوا فيها إيلون ماسك... "سبايس إكس" تفصل موظفين من الشركة

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فصلت شركة "سبايس إكس" عدداً من الموظفين المشاركين في إعداد "رسالة مفتوحة" انتقدت خصوصاً تصرفات إيلون ماسك في المجال العام، وورد قرار الصرف هذا في رسالة إلكترونية من مديرة العمليات في الشركة الفضائية.وأشارت غوين شوتويل في الرسالة الإلكترونية التي بعثت بها الخميس إلى جميع الموظفين أنّ "مجموعة صغيرة" منهم أرسلت "الكتاب المفتوح" إلى الآخرين، طالبة منهم التوقيع عليه والمشاركة في استطلاع رأي.وأضافت أنّ بعض الموظفين شعروا بعدم ارتياح وبغضب لأن الرسالة تدعوهم للتوقيع على ما لا يعبّر عن آرائهم، أو لأن الرسالة شتتت قدرتهم على التركيز على عملهم.وبعدما أجرت الشركة تحقيقاً في ما حدث اتخذت قراراً بـ"صرف عدد من الموظفين المشاركين في إعداد الكتاب"، على ما أشارت ستويل من دون أن تحدد عددهم.