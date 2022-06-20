إيطالي يطلب يد حبيبته بطريقة غير متوقعة... أثناء التسوق في "السوبرماركت"

طلب رجل إيطالي يد حبيبته للزواج مستخدماً ميكروفون أحد متاجر السوبرماركت بالقرب من مدينة البندقية.

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LBCI News Lebanon

لم يختر رجل إيطالي قارب الجندول الذي تشتهر به البندقية ليطلب يد حبيبته للزواج بطريقة رومنسية، كما يفعل كثر غيره، بل اعتمد أسلوباً آخر، إذ تقدّم منها بعرضه مستخدماً ميكروفون أحد متاجر السوبرماركت بالقرب من مدينة العشاق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "كورييريه دل فينيتو" على موقعها الإلكتروني، سالفاتوري كوستاريلي وهو يطلب يد حبيبته بواسطة المذياع عند صندوق الدفع في المتجر الواقع في مدينة ميرا، قائلاً: "حبيبتي، أريد أن أسألك شيئاً، في حضور الجميع".

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وتابع قائلاً: "أحبك، أنت حياتي، أريد أن أسألك، هل تقبلين الزواج بي؟".

بعدها، تُسمع في الفيديو أصوات التصفيق من خارج إطار الصورة، فيما يظهر على الشاشة جناح منتجات التنظيف حيث كادت الشابة تيزيانا فاماو أن تنهار على عربة التسوق التي تجرها.

ويبدو الحبيبان بعد ذلك يتعانقان في قسم الأطعمة المجمدة، ويخرج سالفاتوري من جيبه خاتماً وضعه في إصبع تيزيانا، ثمّ يقبّلها قبلة طويلة أثارت فرحة موظفات صناديق الدفع ضحكاً وتصفيقاً.

وشرب سالفاتوري وتيزيانا مع الموظفين وعدد من الزبائن الآخرين نخب الحدث السعيد من زجاجة مشروب "بروسيكو" كانت موضوعة في ثلاجة المتجر.

ومن المقرر أن تقام حفلة الزفاف في كانون الأول في صقلية.