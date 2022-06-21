بسبب فحوص "بي سي آر"... الصين تواجه تراكم كمية هائلة من النفايات الطبية

تنجم عن إجراء فحوص "بي سي آر" كمية هائلة من النفايات الطبية التي تشكل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا على عاتق السلطات الصينية.

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LBCI News Lebanon

يستهلك عناصر يرتدون الزي الواقي الكامل يومياً في الصين ملايين المسحات الّتي تُستخدم لمرة واحدة، عبر إدخالها في الحلق لإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي.سي.آر" على نطاق واسع، ما أدى إلى تراكم كمية هائلة من النفايات الطبية في البلاد.

ويُذكر أن الصين لا تزال تُطبّق استراتيجية "صفر كوفيد"، للحدّ من انتشار عدوى كوفيد-19 مهما كلف الثمن، تفادياً لإغراق المستشفيات في ظلّ انخفاض معدل تطعيم كبار السن، عبر حجر الأشخاص المصابين، وفرض إغلاقات محدّدة واختبارات "بي سي آر" الإلزامية الّتي اصبحت شبه يومية في أماكن معينة.

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وتنجم عن إجراء هذه الاختبارات كمية هائلة من النفايات الطبية التي تشكل عبئًا اقتصاديًا متزايدًا على عاتق السلطات المحلية، المثقلة بالفعل بالديون، والتي يتعين عليها تخصيص عشرات المليارات من اليورو لمعالجتها.

وقال ييفي لي، الخبير البيئي في جامعة نيويورك ومقرها شنغهاي: "إن كمية النفايات الطبية المتولدة يوميًا تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ البشرية".

مع تسجيل بضع عشرات من الاصابات يومياً في الصين، سيكون من الضروري فحص مئات الملايين من الأشخاص واستهلاك عدد هائل من الأنابيب والمسحات والمغلفات والتركيبات.

وسيؤدي عدم التخلص من هذه النفايات الطبية بشكل سليم إلى تلوث التربة ومجاري المياه.

وتسعى البلاد أيضًا إلى تحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060، وهو هدف طموح وغير مؤكد للغاية نظرًا لاعتماد العملاق الآسيوي الحالي على الفحم.