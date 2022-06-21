بعد فوز ليا توماس... الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد يُصبح أكثر صرامةً مع المتحولين جنسياً

قد يحذو الاتحاد الدولي لألعاب القوى حذو السباحة في تطبيق سياسة أكثر صرامة بشأن الرياضيين المتحولين جنسياً الذين ينافسون في المسابقات النسائية. ​

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LBCI News Lebanon

ألمح رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني، سيباستيان كو، إلى أن هيئته قد تحذو حذو السباحة في تطبيق سياسة أكثر صرامة بشأن الرياضيين المتحولين جنسياً الذين ينافسون في المسابقات النسائية.

وأعلن الاتحاد الدولي للسباحة "فينا" الأحد أنه يعتزم إنشاء "فئة مفتوحة" للسماح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمنافسة في فئة منفصلة.

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ووفقًا للقوانين الجديدة، فلن يُسمح للسباحين المتحولين جنسيًا بالمنافسة في الأحداث النسائية إلا إذا تمكنوا من "إثبات أنهم لم يختبروا أي عنصر من عناصر سن البلوغ لدى الرجال".

وجاء هذا القرار بعد الانتقادات التي طالت السباحة، الأميركية ليا توماس، التي أصبحت أول رياضية متحولة جنسيًا تفوز بلقب في بطولة الجامعات في آذار الفائت، بعدما نافست "كرجل" في جامعة بنسيلفينيا بين عامي 2017 و2019.

وقال كو، 64 عاما، خلال تواجده في العاصمة المجرية بودابست على هامش بطولة العالم للسباحة: "مسؤوليتي هي حماية نزاهة الرياضة النسائية ونأخذ ذلك على محمل الجد، وإذا كان ذلك يعني أنه يتعين علينا إجراء تعديلات على البروتوكولات في المستقبل، فسنقوم بذلك".

وأضاف "لطالما اعتقدنا وكررنا باستمرار، أن البيولوجيا تتفوق على الجنس وسنواصل مراجعة لوائحنا بما يتماشى مع هذا الامر".

بموجب قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى، يتعين على النساء المتحولات جنسيًا إثبات أن لديهن مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون لمدة 12 شهرًا على الأقل قبل المنافسة.

وتابع كو "نواصل الدراسة والبحث والمساهمة في الأدلة المتزايدة على أن هرمون التستوستيرون هو المحدد الرئيسي للأداء"، مضيفًا أن الهيئة حددت موعدًا لمناقشة اختلاف التطور الجنسي والقوانين الخاصة بالمتحولين جنسيًا خلال اجتماع في نهاية العام.