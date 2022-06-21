على طريقتهن الخاصة...مجندات أوكرانيات يغنين "بيلا تشاو" لوصف المقاومة الأوكرانية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لمجندات في أوكرانيا يغنين أغنية "بيلا تشاو" عن المقاومة في البلاد ضدّ القوات الروسية.

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LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لمجندات في أوكرانيا يغنين أغنية "بيلا تشاو" الشهيرة على طريقتهنّ الخاصة، عن المقاومة في البلاد ضدّ القوات الروسية.

والجدير بالذكر أنه تم تأليف الأغنية الأصلية كرمز لكفاح الثوار الإيطاليين ضد الفاشية إبان الحرب العالمية الثانية. أما الآن فبات هناك نسخة أوكرانية يُرددها المجندون على هامش القتال.

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وتتضمن كلمات الأغنية الجديدة: "ذات صباح عند الفجر بداية الحرب، بدأت الأرض ترتجف وبدأت دماؤنا تغلي على الفور، صواريخ تنهمر من السماء، وقصف دبابات لا ينتهي أبداً. وصاح دنيبرو العجوز "النهر الرئيسي في أوكرانيا"، لم يعتقد أحد ولم يتوقع أحد الغضب المتصاعد في النفوس الأوكرانية".