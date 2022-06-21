أشبه بأفلام الرعب... رفضت الارتباط به فقتلها أمام جامعتها!

أعلن النائب العام المصري، حمادة الصاوي، حبس شاب احتياطياً بعدما أقر بقتل طالبة عمداً أمام جامعتها بمدينة المنصورة في دلتا النيل، إثر رفضها الارتباط به، في واقعة أثارت غضب واستياء المصريين على منصات التواصل الاجتماعي.

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وأكد الشهود وبينهم والدا الفتاة "تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه، وعقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده لأخذ تعهده بعدم التعرض لها".

وانتشر مقطع فيديو الاثنين على فيسبوك للشاب المذكور يظهر فيه وهو يطعن الفتاة في الشارع قبل أن يمسك به المارة.

وأثار شريط الفيديو القصير الغضب بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المستخدمين "حادث مؤلم وجريمة شنيعة بكل ما تعنيه الكلمة، تستوجب على المجتمع كله مزيدًا من العناية بأولادهم وتنشئتهم على القيم الأصيلة وتنمية الوازع الديني لديهم".

وكتبت مستخدمة أخرى على فيسبوك "يجب أن يكون عقابه عبرة للجميع حتى لا يتكرر مرة أخرى .. ما حدث كأفلام الرعب".