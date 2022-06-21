شركات الطيران تدعو دول العالم للالتزام بـ"صفر انبعاثات" الكربون

دعا اتحاد النقل الجوي الاثنين دول العالم إلى تبني ودعم أهدافه المتمثلة في الوصول إلى "صفر انبعاثات" من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، وذلك قبل ثلاثة أشهر من اجتماع حاسم لوكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة.

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وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، ويلي والش، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة في الدوحة: "من الضروري رؤية الحكومات تدعم قطاع الطيران بالسياسات العامة التي تهدف إلى تحقيق الهدف نفسه المتمثل في التخلص من الكربون".

وكان الاتحاد تبنى في تشرين الاول في بوسطن مسألة الوصول إلى صفر انبعاثات لثاني أكسيد الكربون في عام 2050، تقيّداً باتفاقية باريس التي من المفترض أن تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وجاءت هذه الدعوة قبل ثلاثة أشهر من انعقاد الاجتماع الـ41 لمنظمة الطيران المدني الدولي التابعة للامم المتحدة في نهاية أيلول بمونتريال، والذي سيدرس "هدفًا طويل الأمد" يتمثل في خفض صافي انبعاثات الطيران إلى الصفر.

لكن الاتفاق الشامل يبدو بعيدا، اذ ان دولا مثل روسيا والصين حددت أهدافًا للتخلص من الكربون لعام 2060، فيما أعربت شركات الصينية عن اعتراضها في بوسطن.

ويشير اتحاد النقل إلى أنه سيكون من الضروري استثمار 1550 مليار دولار في 30 عامًا للتخلص من الكربون من قطاع النقل.