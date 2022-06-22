تركت طفلها لساعات في السيارة فتوفيَ اختناقًا... والسبب حفلة عيد ميلاد!

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لقيَ طفل، يبلغ من العمر 5 سنوات، حتفه اختناقًا بعدما تركته والدته داخل السيارة في مقاطعة هاريس لساعاتٍ بينما كانت منشغلة بالتّجهيزات لعيد ميلاد شقيقته.وفي التّفاصيل، فتوجّهت الوالدة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، برفقة ابنتها، عمرها 8 سنوات، وابنها، عمره 5 سنوات، إلى متجر لشراء ما يلزمها لتحضير عيد ميلاد الفتاة، ثمّ أسرعت إلى المنزل للبدء بتجهيزات الحفلة.وبعدما ركنت الوالدة السّيارة وترجّلت منها مع ابنتها، لم تنتبه أنّ ابنها بقي في مقعده. وبعد نحو 3 ساعات، لاحظت السيدة غياب ابنها فأسرعت إلى السيارة لتكتشف المأساة.وأخبرت الوالدة رجال الشّرطة أن ابنها يعلم جيّدًا كيف يفك حزام الأمان بنفسه وكيف يترجّل من السيارة، لهذا السّبب اعتقدت أنه دخل المنزل وحده.وأكّد مدير شرطة هاريس أنّ السّيارة التي استقلتها الأم ووجد فيها الولد متوفياً ليست سيارة العائلة التقليدية، إنما سيارة استعارتها الأم. لذلك، يرجّح أن الطّفل لم يستطع التّعامل مع حزام الأمان والأقفال لأن السيارة لم تكن مألوفة بالنّسبة إليه.والجدير بالذّكر أنّه حتّى اللحظة لا يزال غير واضح ما إذا كانت الأم ستواجه تهمة القتل أم لا.