أكبر أسماك المياه العذبة.. كمبودي يستخرج سمكة تزن 300 كيلوغرام من نهر الميكونغ

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تمكّن كمبودي من اصطياد سمكة راي من نهر ميكونغ تزن 300 كيلوغرام وتُعتبر بحسب علماء أكبر سمكة مياه عذبة على الإطلاق تم اصطيادها حتى اليوم.وأعيد إطلاق سراح السمكة الأنثى التي يبلغ طولها أربعة أمتار بعد زرع جهاز إلكتروني فيها لمراقبة تحركاتها وسلوكها، وقد سميت بورامي، أي "البدر" بلغة الخمير نسبةً لشكلها.وأوضح العلماء أن وزن السمكة التي تم اصطيادها في مقاطعة ستونغ ترينغ في شمال كمبوديا يفوق ضعف وزن غوريلا الأراضي المنخفضة من الحجم المتوسط.ونقل بيان الثلاثاء عن زيب هوغان مدير "ووندرز أوف ذي ميكونغ"، وهو مشروع حماية للنهر ممول من الولايات المتحدة، قوله إنها "أكبر سمكة مياه عذبة تم توثيقها في العالم كله" ورصدها المشروع "خلال 20 عاماً من الأبحاث".وأضاف أن "هذا الاكتشاف المذهل يبرر الجهود المبذولة لفهم الألغاز التي تحيط بأسمك الراي العملاقة في المياه العذبة".وقد حطمت بورامي الرقم القياسي الذي كان لسمكة سلور عملاقة يبلغ وزنها 293 كيلوغراماً تم اصطيادها من النهر عام 2005 في موقع يقع في شمال تايلاند.