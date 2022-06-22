صغير ماعز بأذنين طولهما 48 سنتيمتراً... هل يدخل غينيس؟

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ولد صغير ماعز أُطلق عليه إسم "سيمبا" في باكستان بأذنين يبلغ طولهما 48 سنتيمتراً، قد يؤهلانه لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" العالمية.وينتمي صغير الماعز الذي يبلغ عمره بضعة أسابيع فقط إلى سلالة نوبي، وهي سلالة معروفة بآذانها الطويلة.ويعيش "سيمبا" حالياً في كراتشي بباكستان برفقه مالكه محمد حسن ناريجو، الذي أعرب عن أمله في أن يدخل سيمبا غينيس بأسرع وقت.ويُشار إلى أنّه في الوقت الراهن ما من ماعز يحمل رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" لأطول أذنين، ولكن تم تسجيل كلاب في هذه الموسوعة تحمل هذا الرّقم القياسي.