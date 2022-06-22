للمرة الأولى... مطاعم في دبي تنضم لدليل ميشلان في الشرق الاوسط

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أصبحت دبي الثلاثاء أول مدينة في الشرق الأوسط تضم مطاعم مدرجة في لائحة "ميشلان"، بعد دخول 69 من مطاعمها الفاخرة والمتواضعة على حد سواء في الدليل الفرنسي الشهير.وقال مدير دليل "ميشلان" غويندال بولينيك في بداية احتفال أقيم في دار أوبرا دبي: "تفقد مفتشو الدليل على مدى أشهر المطاعم الأكثر أناقة وفخامة التي يديرها طهاة مشهورون عالميًا، كما الحانات الصغيرة البسيطة التي يديرها سكان محليون".وصّرح بولينيك: "إنها لحظة تاريخية لدبي ولدليل ميشلان كون المدينة الخليجية الثرية أولى محطات الدليل في الشرق الأوسط".ودخل 69 مطعماً القائمة المرموقة تقدّم مجموعة متنوعة من المأكولات، من الإيطالية إلى اليابانية والعربية والفرنسية والهندية وغيرها.وحصل تسعة من هذه المطاعم على نجمة واحدة، فيما حصل اثنان آخران على نجمتين. وتحدد "ميشلان" نجمة واحدة بأنها "طبخ عالي الجودة، يستحق الالتفاف"؛ ونجمتان تعني "طبخ ممتاز، يستحق الزيارة"؛ وتمثل النجوم الثلاثة "مطبخًا استثنائيًا، يستحق رحلة خاصة".وقال المؤسس والشريك في مطعم "ذي ارتيزان" الذي دخل الدليل فراس فواز: "أعتقد أن هذا الدليل يغير قواعد اللعبة بما أننا أصبحنا على مستوى دولي، ما يدفعنا لبذل كل ما نستطيعه لتقديم شيء مغاير".