اجتذب الملكة إليزابيث وتوم كروز... إعلان غرق "المطعم العائم" الشهير في بحر الصين

أعلن صاحب مطعم "جامبو" العائم الشهير في هونغ كونغ أن مطعمه تعرّض للغرق في بحر الصين الجنوبي.

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LBCI News Lebanon

أعلن صاحب مطعم "جامبو" العائم الشهير في هونغ كونغ أن مطعمه تعرّض للغرق في بحر الصين الجنوبي.

ووفقاً لبيان صدر عن "أبردين رستورانت انتربرايزس"، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار "ميلكو إنترناشونال ديفيلبمنت" ومقرها في هونغ كونغ، فقد انقلب المطعم العائم الأحد بالقرب من جزر باراسيل، بعدما تسربت إليه المياه في ظروف مناخية "معاكسة".

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وأوضحت الشركة في بيان أن "أياً من أفراد الطاقم لم يصب بأذى"، معربةً عن "حزنها الشديد" جرّاء الحادث.

وجاء في البيان أن "عمق المياه في الموقع يتجاوز الـ1000 متر، ما يجعل من الصعب جداً تنفيذ عمليات إنقاذ المطعم".

وأضافت الشركة أن "جامبو"، الذي كان يرسو في جنوب جزيرة هونغ كونغ منذ نحو نصف قرن، أخضع لعملية فحص قبل إبحاره، وحصل على "كل التصاريح اللازمة" قبل مغادرته الثلاثاء الماضي.

وكان "جامبو"، الذي افتتح عام 1976 يمثل ذروة الفخامة، وصمم تبعاً لنموذج القصر الإمبراطوري الصيني، وقد اجتذب زواراً كباراً، من الملكة إليزابيث الثانية وصولاً إلى توم كروز.

وبرّر مشغلو هذا المطعم الفخم إغلاقه نهائياً في آذار 2020 خلال جائحة كوفيد-19، وذلك بعد معاناته صعوبات مالية، إذ بلغت خسائره المتراكمة أكثر من 12.7 مليون دولار أميركي.