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23 حزيران 2022 - 02:44
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ثروته 18 مليار دولار...طلاق قطب الإعلام روبرت مرودخ وزوجته الرابعة

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ثروته 18 مليار دولار...طلاق قطب الإعلام روبرت مرودخ وزوجته الرابعة
Lebanon News
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن شخصين مطلعين، الأربعاء، أن قطب الإعلام، روبرت مردوخ، والممثلة جيري هول، بصدد الطلاق.

وكان مردوخ قد تزوج الممثلة الأميركية جيري هول، قبل 6 أعوام، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل الطلاق الجديد.

يذكر أن ثروة مردوخ البالغ من العمر 91 عاما، تبلغ نحو 18 مليار دولار، وكان قد منح طليقته السابقة 1.7 مليار دولار، خلال تسوية قضية الطلاق.
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ووفقا للتقرير، من غير المرجح أن يؤدي طلاق مردوخ، وهو الرابع له، إلى تغيير هيكل ملكية الشركات التي يمتلك حصصا فيها، والتي تشمل الشركات الأم لـ"فوكس نيوز" و"وول ستريت جورنال".
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