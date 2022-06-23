احتفالاً بعيد ميلاده الـ40... العائلة الملكيّة تنشر صوراً للأمير وليام بمختلف مراحل حياته!

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نشرت العائلة الملكيّة صوراً تُظهر الأمير وليام في مختلف مراحل حياته، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده الأربعين.وفي التّفاصيل، فنشرت العائلة الملكية عبر مختلف مواقع التّواصل الاجتماعي صوراً مثيرة للإعجاب توثّق لحظات مؤثرة عاشها الأمير وليام في مختلف مراحل حياته.وظهر الأمير وليام مبتسماً في صورةٍ التقطت خلال مشاركته في إضاءة منارات اليوبيل البلاتيني في وقت سابق من الشّهر الحالي وكانت صورة ثانية باللونين الأبيض والأسود وتعود إلى طفولته، أمّا في صورة ثالثة فظهر مع جدّته الملكة إليزابيث الثانية.وبالإضافة إلى ذلك، ظهر الأمير وليام في صورة وهو حديث الولادة بين ذراعيّ والدته الراحلة الأميرة ديانا، كما نشر الحساب الرّسمي للعائلة أيضاً مجموعة صور من زفافه عام 2011، وأخرى من حفل تخرّجه من "جامعة أندروز" عام 2005.