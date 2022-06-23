نجا بأعجوبة..."غاز الضحك" يتسبب في انفجار رئة مراهق بريطاني

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نجا المراهق البريطاني أليكس ليتلر البالغ من العمر 16 عاماً من الموت بأعجوبة بعدما استنشق غازاً للضحك المعروف علميّا بـ"غاز أكسيد النيتروز".وفي التّفاصيل، فقال أليكس، وهو من منطقة شيشاير، إنّه استنشق أكسيد النيتروز أثناء حضوره مهرجان "باركلايف" الموسيقي في مانشيستر، في 11 و12 حزيران، ليُعاني بعدها من انتفاخ في الرقبة وقصور في التنفس وتمزّق في إحدى الرّئتين.وبعدما نُقل إلى المستشفى يوم الإثنين، أشار الأطباء إلى أنّ أليكس نجا بأعجوبة من الموت بعد تعرّضه لهذه الإصابة الخطيرة التي أدّت إلى انفجار رئته.وقد استطاع الأطباء إزالة الهواء السام من خلال قناع تنفّس وضعه أليكس طيلة الليل من دون اللجوء إلى عملية جراحية.ومن جهته، عبّر أليكس عن ندمه لاستنشاق غاز الضحك، مؤكّداً أنّه لن يعيد هذه التجربة.ويُشار إلى أنّه يتم بيع أكسيد النتروز بالعادة بشكل قانوني في عبوات لاستخدامه في مجال التخدير أو لتحضير الكريمة المخفوقة، لكنّ البعض قد يضعونه في بالونات لاستنشاقه والدخول في نوبة ضحك ولتحسين المزاج.