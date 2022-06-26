بعد 10 سنوات... تلميذ يخرج عملة معدنية علقت في أنفه!

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تمكّن تلميذ من إخراج عملة معدنية من أنفه، وقال إنها ظلّت عالقة هناك لمدة 10 سنوات.ولفت عمير قمر، الذي يبلغ من العمر 14 عاماً، إنه بالكاد يتذكر إدخال القطعة الفضية في فتحة الأنف قبل سنوات.وأشارت والدته الى أنه لم يتم العثور على العملة حتى الأسبوع الماضي، على الرغم من الألم الذي شعر به الصبي خلال السنوات الماضية وزيارات الأطباء المتعددة.ويقول المراهق، وهو من كرويدون في جنوب لندن، إنه شعر بشيء في أنفه يوم الأحد الماضي.عندها طلبت منه والدته أن ينفخ بشدة، ليتفاجأ بخروج العملة المعدنية، ويتذكر ما حصل معه عندما كان عمره 4 سنوات تقريباً.وقالت الوالدة إن ابنها اشتكى من مشاكل في التنفس أثناء لعب كرة القدم على مر السنوات، ولفتت الى أنها أخذته الى الأطباء مرات عدة لكنهم لم يفحصوا أنفه.