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26 حزيران 2022 - 08:06
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في حفل الزفاف... عريس يقتل صديقه! (فيديو)

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في حفل الزفاف... عريس يقتل صديقه! (فيديو)
Lebanon News
في حادثة مأساوية في الهند، قتل عريس صديقه عن طريق الخطأ خلال إطلاق النار في حفل الزفاف.

ويوثّق مقطع فيديو الحادثة، فيظهر العريس مانيش ماديشيا وهو يقف على عربة والحشود حوله، ويطلق بعد النار ويصيب صديقه بابولال ياديف برصاصة.

ولفتت الشرطة الى أن العريس والضحية كانا صديقين، وأنه تمّ نقل ياداف إلى المستشفى مباشرة بعد إطلاق النار، لكنه توفي أثناء تلقيه العلاج.
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ووفقًا لمصادر الشرطة، فبمجرد إعلان الأطباء وفاة الصديق، فرّ الأشخاص الذين نقلوه إلى المستشفى من مكان الحادث. وقال المصدر إن الشرطة احتجزت العريس مع عدد قليل من الأشخاص الآخرين وإنه يتم استجوابهم.

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