في الإسكندرية...افتتاح أول شاطئ خاص بالمكفوفين في مصر

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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، أول شاطئ للمكفوفين على مستوى مصر.وكشف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم في جميع المجالات وتقديم جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة إلى قلوبهم.وأوضحت المحافظة أن الجزء المخصص للمكفوفين سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه.وأردفت أنّ ذوي الهمم سيمكنهم من خلال هذه العلامات التعرف على مسارات التحرك داخل أعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة، مضيفةً أن تلك المسارات ستسمح لهم بالتحرك الآمن داخل المياه بدون مرافق.