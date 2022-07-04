في مصر...مقتل امرأتين هاجمتهما سمكة قرش!

الإعلان

أعلنت وزارة البيئة المصرية في بيان الأحد أن امرأتين قُتلتا جنوب مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، إثر تعرضهما لهجوم سمكة قرش أثناء ممارستهما السباحة.وأفاد بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك بـ"تعرض سيدتين لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارسة رياضة السباحة السطحية بالمنطقة المواجهة لمنتجع سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة".وأضاف البيان أن فريق العمل المختص بالوقوف على أسباب الحادث "يقوم باستكمال مهام عمله للتوصل بشكل دقيق لأسباب السلوكيات التي نتجت عن سمكة القرش المتسببة فى الحادث تجاه الفقيدتين".ولم يوضح البيان جنسيتي الضحيتين، إلا أن قرار محافظ البحر الأحمر جنوب شرق البلاد باغلاق بعض شواطئ المنطقة التي وقع فيها الحادث وعدم ممارسة أي أنشطة بحرية بها لمدة ثلاثة أيام، أشار إلى "رصد ظهور سمكة قرش من النوع ماكو في محيط منطقة سهل حشيش .. وإصابة سائحة نمسوية ببتر في الذراع الأيسر بادعاء الإصابة من سمكة القرش".وأكدت وزارة خارجية النمسا في بيان الأحد مصرع أحد مواطنيها في مصر، بدون مزيد من التفاصيل. وأوضحت وكالة أنباء النمسا أن المرأة النمسوية المتوفية من ولاية تيرول الغربية وتبلغ 68 عاما وكانت تقضي إجازة في مصر منذ أوائل حزيران.وبالنسبة الى الضحية الأخرى، فقد أكدت وزارة خارجية رومانيا في بيان الاحد "وفاة مواطن روماني نتيجة هجوم لسمكة قرش".