منوعات 05 تموز 2022 - 10:12 05/07/2022 10:12:26 "معجزة الطبيعة"... ولادة طفل بأربعة أذرع وأرجل في الهند (صور)

وُلد "طفل معجزة الطبيعة" بالهند بأربعة أذرع وأرجل متصلة بمنطقة البطن، ما أثار ضجة واسعة في كل أنحاء البلاد.

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LBCI News Lebanon

وُلد طفل رضيع، سُمي بـ"طفل معجزة الطبيعة"، في منطقة هاردوي بالهند بأربعة أذرع وأرجل متصلة بمنطقة البطن، ما أثار ضجة واسعة في كل أنحاء البلاد. ووُلد الطفل المجهول الهوية، الذي كان يزن 6.5 رطلاً عند الولادة، في مركز "شاه أباد" للصحة المجتمعية في ولاية أوتار براديش، باعتبارها المنطقة الأكثر اكتظاظًا سكانياً في الهند. الإعلان ووفق موقع " إندبندنت "، فيُقال إن كلّ من الأم والطفل يتمتعان بصحة جيدة. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الناس توافدوا لرؤية الطفل بعد انتشار خبر الولادة، مع الترحيب بـ "معجزة الطبيعة". واقترح بعض الأشخاص أن يكون الطفل نسخةً عن "لاكشمي"، أي إلهة الثروة الهندوسية متعددة الأطراف والثروة والسلطة والجمال والخصوبة والازدهار.

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