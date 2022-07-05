حلازين عملاقة "بحجم الفأر" تُخضع بلدة بأكملها للحجر الصحي

تخضع بلدة في ولاية فلوريدا الأميركية للحجر الصحي بسبب اكتشاف مجموعة من الحلازين الأفريقية العملاقة "بحجم الفأر".

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LBCI News Lebanon

تخضع بلدة في ولاية فلوريدا الأميركية للحجر الصحي بسبب اكتشاف مجموعة من الحلازين الأفريقية العملاقة "بحجم الفأر".

وبدورها، فقد أكدت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS) وجود حلازين برية أفريقية عملاقة، قد يصل طولها إلى 20 سنتيمتراً، في منطقة نيو بورت ريتشي في مقاطعة باسكو في 23 حزيران، ما أدى إلى عزل المنطقة في اليوم التالي.

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وقالت كريستينا تشيتي، مديرة المعلومات العامة في FDACS لشبكة CNN : "إن الحلازين تشكل خطراً على صحة البشر لأنها تحمل طفيلياً يُسمى بـ "دودة الفئران الرئوية"، والتي يمكن أن تسبب التهاب السحايا".

ويمكن أن تنتج هذه الحلازين ما يصل إلى 2500 بيضة في العام الواحد، لذلك من الصعب السيطرة على تكاثرها.

وهذا النوع من الحلازين موطنه شرق أفريقيا، ولكن من المحتمل أن تكون قد وجدت طريقها إلى فلوريدا بعد ضياعها أو نتيجة التجارة غير القانونية للحيوانات الأليفة، باعتبار امتلاكها أمر غير قانوني.

وسيستمر هذا الحجر الصحي لمدة عامين، ومنعت السلطات السكان من نقل النباتات والتربة ونفايات الفناء والحطام والسماد ومواد البناء خارج المنطقة.