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06 تموز 2022 - 16:12
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خوف وذعر على متن رحلة من دبي إلى أستراليا... 14 ساعة في الجوّ مع ثقب في الطائرة

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خوف وذعر على متن رحلة من دبي إلى أستراليا... 14 ساعة في الجوّ مع ثقب في الطائرة
Lebanon News
ذُعر ركاب على متن رحلة طيران الإمارات، بعدما سمعوا صوتًا شبيهًا بالانفجار عند إقلاع الطائرة التي انتقلت من دبي الى أستراليا مع وجود ثقب كبير على جانبها.

وفي التفاصيل، انه بعد اقلاع الرحلة المتجهة من دبي الى أستراليا، سمع الركاب دوي انفجار من داخل الطائرة، وخاف طاقم الطائرة من أن يكونوا قد فجروا إطارًا أثناء الإقلاع واتصلوا بمراقبة الحركة الجوية ليطلبوا من أفراد الطوارئ أن يكونوا على استعداد للهبوط أثناء اقترابهم من مطار كوينزلاند. 
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ولكن ذلك لم يحدث، بل قرّر طاقم الرحلة الاستمرار، ووصلوا الى مطار بريسبان بعد 13.5 ساعة فصُدموا بوجود ثقب كبير في الجانب الأيسر من الطائرة.

وبعد الهبوط، تم العثور أيضًا على الترباس منفصل، لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت الماثلتان متصلتان. وبسبب الأضرار، لم تتمكن الطائرة من مغادرة بريسبان في رحلة العودة وظلت هناك لمدة 17 ساعة تقريبًا. 

امّا شركة الطيران الإماراتية، فادّعت لاحقًا، أنّ "عطلاً فنياً" طرأ خلال رحلة   EK430 المتوجهة من دبي إلى بريسبان.
 
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