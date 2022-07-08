بعد نشرها صورة على الشاطئ... تونسي يطعن صديقته ثم يحاول قتل نفسه!

أقدم شاب على طعن فتاة عشرينية قرب شاطئ الرمال بولاية بنزرت شمالي تونس، ثم حاول قتل نفسه.

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LBCI News Lebanon

أعلنت وسائل إعلام تونسية أن شابا أقدم على طعن فتاة عشرينية، الأربعاء، قرب شاطئ الرمال بولاية بنزرت شمالي البلاد، ثم حاول قتل نفسه.

وبحسب المعلومات، فقد هرع القاتل، البالغ من العمر 30 عاما، إلى الشاطئ حيث كانت تتواجد صديقته وذلك بعدما نشرت صورتها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، وقام بطعنها في وضح النهار وأمام أعين الناس قبل أن يطعن نفسه بالسكين نفسها.

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ووفقاً لمصادر أمنية، فكان القاتل على خلاف مع صديقته، ما أدى إلى اندفاعه لتنفيذ جريمته بعد نشر الضحية صورة لها وهي تستعد للسباحة بشاطئ الرمال بولاية بنزرت.

وهرع فريق النجدة التابع للحماية المدنية على الشاطئ فور وقوع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لهما قبل نقلهما إلى مستشفى قريب، إلا أن الفتاة لم تتمكن من النجاة، بينما لا يزال الجاني على قيد الحياة في العناية المركزة.

وبدأت السلطات المحلية بالتحقيق في الحادث، معتبرةً أن القاتل في حالة توقيف إلى حين استكماله العلاج ليتم لاحقاً محاكمته أمام القضاء.