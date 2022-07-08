في مدينة مشهد الإيرانية... منع النساء من استخدام المترو "بلا حجاب"

أعلنت وسائل إعلام إيرانية منع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب من استخدام المترو في مدينة مشهد المقدّسة،.

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LBCI News Lebanon

أعلنت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء، أنّه سيتم منع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب من استخدام المترو في مدينة مشهد المقدّسة، باعتبارها موطناً لأقدس أماكن العبادة في البلاد.

ويلزم القانون في إيران منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، جميع النساء بارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة لدى الخروج إلى الاماكن العامة.

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مع ذلك، يظهر عددٌ متزايد من النساء الإيرانيات في طهران والمدن الكبرى الأخرى شعرهنّ بشكل أكثر وضوحاً.

وأفاد نادي الصحافيين الشباب، وهي وكالة صحافية تابعة للتلفزيون الحكومي، بأن "نائب المدعي العام في مشهد كتب أخيراً رسالة إلى محافظ المدينة يطالبه فيها بمنع النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإسلامي من استخدام المترو".

وأضافت الرسالة "في حال عدم احترام هذا القرار بحلول السادس من تموز، ستتم محاكمة المسؤولين المعنيين".

ونشر النادي نسخة من الوثيقة المؤرّخة بـ26 حزيران، مشيراً إلى أن "الرسالة أثارت ردود فعل عدّة".

وبدوره، فقد أكّد المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، حقيقة هذه الرسالة في ردّ على سؤال نادي الصحافيين الشباب، قائلاً: "تتوافق رسالة نائب المدعي العام في مشهد مع القانون".