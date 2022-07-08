بعد انتحار نجمة نتفليكس... السجن سنة واحدة عقوبة التنمر عبر الإنترنت في اليابان

سيواجه الأشخاص الذين يثبت ضلوعهم بالتنمر عبر الإنترنت في اليابان، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام.

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LBCI News Lebanon

بعد انتحار نجمة محلية في برامج تلفزيون إثر تعرضها لمضايقات إلكترونية، سيواجه الأشخاص الذين يثبت ضلوعهم بالتنمر عبر الإنترنت في اليابان، عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام، وذلك بعدما دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ الخميس تحمل تشددا إضافيا.

وكانت المصارعة المحترفة، هانا كيمورا، التي شاركت في برنامج تلفزيون الواقع "تراس هاوس" Terrace House الذي بثته شبكة نتفليكس، انتحرت عام 2020 عن عمر يناهز 22 عاما بعد تلقيها تعليقات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتنص مراجعة قانون العقوبات الذي جاء في أعقاب حملة قادتها والدة هانا كيمورا، على غرامات تصل إلى 300 ألف ين، أي 2200 دولار، وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، بعدما كانت العقوبة حتى الآن عشرة آلاف ين و30 يوما في السجن.

وأوضح وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا في مؤتمر صحافي أن العقوبات المشددة تهدف إلى القول إن التنمر الإلكتروني يُعدّ جريمة جنائية.

وفيما تشكّل مشاكل التنمر عبر الإنترنت جزءاً من النقاش العام في اليابان منذ ما قبل وفاة هانا كيمورا، أثار انتحار الشابة ضجة في الأرخبيل وفي الخارج، وزاد الضغط على المسؤولين المحليين لتشديد القانون.

وقد عوقب ما لا يقل عن رجلين بعثا برسائل كراهية إلى هانا كيمورا حتى الآن، أحدهما رحب بوفاة الشابة وتم تغريمه العام الماضي بمبلغ 1,29 مليون ين، أي 9500 دولار.

وقد ألغي "تراس هاوس" بعد انتحار هانا كيمورا، لكن والدتها شعرت بأن المسؤولين عن البرنامج يتحملون "المسؤولية الأكبر". وبالتالي، فهي تعتزم رفع دعوى قضائية ضدهم.