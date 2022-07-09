اتّهمها بتقديم بيانات "مضللة"... ماسك ينسحب من صفقة شراء تويتر والمنصة عازمة على مقاضاته

ألغى الملياردير إيلون ماسك صفقته لشراء تويتر الجمعة، متهماً منصة التواصل الاجتماعي بتقديم بيانات "مضللة" حول عدد الحسابات الوهمية، وفق ما أظهرت رسالة وجهها إلى هيئة تنظيمية.

ويفتح إلغاء ماسك الصفقة، البالغة 44 مليار دولار، التي وقعها في نيسان، الباب أمام معركة قضائية مع الشركة حول رسوم فسخ الصفقة والتي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

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وقال محاموه في رسالة إلى تويتر أُرسِلت نسخة منها الى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية: "إن السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

وفي المقابل، أعلن رئيس موقع تويتر الجمعة أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام ماسك بـ"تنفيذ" صفقة شراء المنصّة.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ "مجلس إدارة تويتر ملتزم إتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك"، مضيفا "نحن واثقون من أننا سننتصر".