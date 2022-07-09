بعد ارتفاع الأسعار... حيوانات حديقة مائية يابانية ترفض تناول أسماك رخيصة (فيديو)

تتمنع بطاريق وثعالب بحر داخل حديقة مائية يابانية عن تناول أسماك رخيصة يقدمّها لها الحرّاس مؤخراً بدل أنواع أغلى ثمناً توقفوا عن تقديمها بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح المسؤول عن الحديقة المائية في هاكوني جنوب غرب طوكيو، هيروكي شيماموتو لوكالة فرانس برس أن هذه الحيوانات "تتناول في بادئ الأمر "السمكة الجديدة" بمنقارها، ثم ترميها بعد إظهار استيائها" من الطبق الجديد المقدم لها.

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وقد لا يكون الطعم سبب هذا الرفض، إذ عزا شيماموتو ذلك إلى عدم تقبل البطاريق للأسماك الجديدة بسبب حجمها الذي يفوق حجم القديمة، قائلاً إن الحيوانات في الحديقة المائية "تشعر بأنّ ثمّة خطباً ما".

ولفت إلى أن ثعالب البحر أظهرت سلوكا صعبا أيضا، إذ رفضت بالإجماع تناول الأسماك الأرخص ثمنا.

واعتاد القائمون على الموقع تقديم سمك من نوع الشاخورة للبطاريق وثعالب البحر، غير أن أسعار هذه الأسماك ارتفعت بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة مقارنةً مع العام الماضي، نظرا إلى تراجع معدلات الصيد.