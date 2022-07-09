منوعات
09 تموز 2022 - 10:13
Back

نيابةً عن سائقين آخرين... السجن لامرأة أجرت أكثر من 150 اختباراً للقيادة

ألقت السلطات البريطانية القبض على امرأة بتهمة انتحال شخصية سائقين بهدف إجراء اختبار القيادة بدلاً عنهم. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاحتيال., بتهمة, السجن, البريطانية, السلطات, وويلز, بريطانيا, أنحاء, جميع, 2020, 2018, عامي, بين, آخرين, سائقين, نيابة, للقيادة, عمليا, نظريا, اختبارا, 150, بإجراء, ويلز, Llanelli, منطقة,Kaur, Inderjeet ,اعترفت,ألقت السلطات البريطانية القبض على امرأة بتهمة انتحال شخصية سائقين بهدف إجراء اختبار القيادة بدلاً عنهم.
episodes
نيابةً عن سائقين آخرين... السجن لامرأة أجرت أكثر من 150 اختباراً للقيادة
Lebanon News

ألقت السلطات البريطانية القبض على امرأة بتهمة انتحال شخصية سائقين بهدف إجراء اختبار القيادة بدلاً عنهم.

 
ووفقاً لموقع "سكاي نيوز"، فقد اعترفت Inderjeet Kaur، من منطقة Llanelli في ويلز، بإجراء ما يقرب من 150 اختبارًا نظريًا وعمليًا للقيادة نيابةً عن سائقين آخرين بين عامي 2018 و2020 في جميع أنحاء بريطانيا وويلز.
الإعلان
 
وبعد إحالة من وكالة معايير القيادة والمركبات، وجد تحقيق أجرته شرطة جنوب ويلز أن السيدة المذكورة كانت تُجري اختبار القيادة عوضاً عن مقدمي طلب الاختبار الّذين يجدون صعوبة في التحدث باللغة الإنجليزية.
 
وقالت كارولين هيكس، من وكالة معايير السائق والمركبة: "إن التحايل على اختبارات القيادة يعرض الأرواح للخطر، لذلك لدينا أساليب مطبقة لاكتشاف عمليات الاحتيال، وسوف تُنزل العواقب بشدة على الأشخاص المتورطين".
 
وأصدرت السلطات البريطانية حكماً بسجن السيدة كور لمدة 8 أشهر.
الإعلان
إقرأ أيضاً