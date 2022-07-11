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11 تموز 2022 - 08:03
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في العاصمة الألمانية... الآلاف يجوبون شوارع برلين في مسيرة لموسيقى "التكنو" (فيديو)

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في العاصمة الألمانية... الآلاف يجوبون شوارع برلين في مسيرة لموسيقى &quot;التكنو&quot; (فيديو)
Lebanon News

شارك آلاف الأشخاص في مسيرة جابت شوارع برلين على وقع موسيقى "التكنو" وتحمل توقيع منظم مسيرة "لوف بارايد" الشهيرة الذي يحاول إعادة إطلاق الحدث الشهير في العاصمة الألمانية.

 
وأوضح منظمو المسيرة، التي تحمل عنوان "رايف ذي بلانيت"، أن 25 ألف شخص شاركوا في الحدث الموسيقي الراقص الذي جاب شوارع حي كودام تحت المطر مع حرارة دون 20 درجة مئوية. 
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وتمتد المسيرة على سبعة كيلومترات وتجوب قسما كبيرا من غرب المدينة وصولا إلى عمود النصر في قلب متنزه تيرغارتن. وكان مقررا إقامة الحدث العام الماضي، لكنه أرجئ بسبب جائحة كوفيد-19.
 
وأطلق المسيرة منسق الأسطوانات الشهير، دكتور موته، الذي ساهم في سمعة المدينة كعاصمة أوروبية لموسيقى التكنو الصاخبة بعد سقوط جدار برلين.
 
وقد أعطى الفنان، البالغ من العمر 62 عاما، والذي أطلق مسيرة "لوف بارايد" سنة 1989، إشارة الانطلاق لهذه النسخة الجديدة التي تحمل عنوان "توغيذر أغاين".

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