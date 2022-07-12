وفاة طفل بريطاني بطريقة مأساوية... والسبب "بالون هيليوم"

الإعلان

توفي الطفل البريطاني كارلتون دوناجي البالغ من العمر خمس سنوات بشكل مأساوي، بعدما حاول ارتداء بالون هيليوم على شكل ديناصور بنفس حجمه لتخويف أصدقائه ومفاجأة عائلته.وفي التّفاصيل، فعثرت والدة دوناجي على جثّة ابنها إلى جانب بالون الهيليوم بعدما ذهبت للإطمئنان عليه عندما تأخر في المرحاض داخل حديقة عامّة في بلدة جيتسهيد شمالي إنكلترا.وقد حصل كارلتون على الإنعاش القلبي الرئوي قبل نقله جوا إلى مستشفى رويال فيكتوريا في مدينة نيوكاسيل حيث أمضى 6 أيام في العناية المركزة قبل أن يتم إطفاء جهاز التنفس الصناعي.