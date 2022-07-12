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12 تموز 2022 - 09:52
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وفاة طفل بريطاني بطريقة مأساوية... والسبب "بالون هيليوم"

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وفاة طفل بريطاني بطريقة مأساوية... والسبب &quot;بالون هيليوم&quot;
Lebanon News
توفي الطفل البريطاني كارلتون دوناجي البالغ من العمر خمس سنوات بشكل مأساوي، بعدما حاول ارتداء بالون هيليوم على شكل ديناصور بنفس حجمه لتخويف أصدقائه ومفاجأة عائلته.

وفي التّفاصيل، فعثرت والدة دوناجي على جثّة ابنها إلى جانب بالون الهيليوم بعدما ذهبت للإطمئنان عليه عندما تأخر في المرحاض داخل حديقة عامّة في بلدة جيتسهيد شمالي إنكلترا.
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وقد حصل كارلتون على الإنعاش القلبي الرئوي قبل نقله جوا إلى مستشفى رويال فيكتوريا في مدينة نيوكاسيل حيث أمضى 6 أيام في العناية المركزة قبل أن يتم إطفاء جهاز التنفس الصناعي.
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