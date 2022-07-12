في مصر... سرق محتويات مسجد وترك رسالة داخله (صورة)

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أقدم شاب مصري على سرقة محتويات مسجد في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، تاركًا خلفه رسالة لما يظن أنه مبرر لفعلته.وبحسب التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد اشتكى مالك مسجد "الحي القيوم" بمنطقة أرض اللواء، من تكرار السرقة لمحتويات مسجد عائلته حيث تردد عليه أحد الأشخاص من حين لآخر، لسرقة محتوياته والتي بلغت قيمة التعويضات عنها نحو 470 ألف جنيه (نحو 25 ألف دولار).وكشف مالك المسجد، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المحلي، أن السارق المذكور اعتاد على ترك رسالة مكتوبة على أعمدة المسجد ذكر فيها أن والدته مريضة، طالبًا مسامحته.ووفق صورة متداولة لما خطّه السارق، فقد كتب: "يارب سامحني واغفرلي، أمي تعبانة في المستشفى مش لاقي حد يساعدني، سامحوني."وأوضح المالك، أنه "اضطر إلى وضع كاميرات مراقبة داخل المسجد بعد تكرار عمليات السرقة به، وهو ما دفعه مع عائلته إلى تعويض هذه السرقات بمبالغ طائلة اقتربت قيمتها من نصف مليون جنيه، نظراً لرفض أسرته دائماً جمع أي تبرعات للمسجد، وأنه تم بناء المسجد كاملاً على نفقة أسرته الخاصة".ولفت المالك إلى أن "اللص سرق من المسجد معدات مختلفة، تنوّعت بين محابس وصنابير حمامات المسجد، ومكبرات الصوت فيه، وكذلك المراوح ووسائل التهوية".