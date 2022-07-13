ضمن الشخصيات الملهمة... أحدث دمية "باربي" تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال (صور)

أعلنت شركة "ماتل" الأميركية المتخصصة في الألعاب عن تصنيعها نسخة باربي تشبه عالمة الرئيسيات الإنكليزية الشهيرة جاين غودال.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار غرايبيرد., ديفيد, يدعى, شمبانزي, دراسته, تولت, حيوانات, نوع, أشهر, غودال, جاين, الشهيرة, الإنكليزية, الرئيسيات, عالمة, تشبه, باربي, دمية, جديدة, نسخة, تصنيعها, الألعاب, المتخصصة, الأميركية, ماتل,شركة,أعلنت شركة "ماتل" الأميركية المتخصصة في الألعاب عن تصنيعها نسخة باربي تشبه عالمة الرئيسيات الإنكليزية الشهيرة جاين غودال.

LBCI News Lebanon

أعلنت شركة "ماتل" الأميركية المتخصصة في الألعاب عن تصنيعها نسخة جديدة من دمية باربي، تشبه عالمة الرئيسيات الإنكليزية الشهيرة جاين غودال، إلى جانب أشهر نوع حيوانات تولت دراسته، وهو شمبانزي يدعى "ديفيد غرايبيرد".

وترتدي الدمية، الّتي تشير "ماتل" إلى أنّها استخدمت جزئياً في تصنيعها مواد بلاستيكية معاداً تدويرها، البزة التقليدية التي كانت ترتديها الباحثة وهي عبارة عن قميص وسروال قصير بلون البيج، وتحمل منظاراً ودفتراً صغيراً أزرق اللون.

الإعلان

أما "ديفيد غرايبيرد"، فهو الشمبانزي الذي أجرت الباحثة أولى دراساتها عنه، وتوصلت للمرة الأولى إلى كيفية تعامل الأنواع مع الأدوات.

وتقول غودال في مقطع فيديو ترويجي لدمية الباربي: "لطالما كنت أقول إنّ الفتيات لا يرغبن فقط في أن يصبحن نجمات سينما أو من مشاهير عالم الفن".

وتضيف أنّ "عدداً كبيراً منهنّ يرغبن مثلي بالعمل في الطبيعة ودراسة الحيوانات".

ونسخة الباربي هذه هي الأحدث بين سلسلة ترغب شركة "ماتل" في تخصيصها لرموز نسائية وأسماء ملهمة.

وكانت الشركة صنّعت دمى تشبه كلاً من نجمة التنس ناومي أوساكا والمشاركة في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الخاص بشركة أسترازينيكا سارة غيلبرت، بالإضافة إلى مهندسة روبوتات مجهولة الهوية.