لهذا السبب...مراسلة تصفع مراهقاً خلال بثٍ مباشر (فيديو)

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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ واسع وأظهر مراسلة باكستانية تصفع صبيّاً خلال رسالة مباشرة.وفي التّفاصيل، فأثناء حديثها أمام الكاميرا وسط الحشود، قامت المراسلة بصفع مراهقٍ على الهواء وذلك لأنه مد يده مراراً وتكراراً أمام الكاميرا الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للقيام بذلك.وقد حصد الفيديو أكثر من نصف مليون مشاهدة منذ نشره يوم الإثنين. وتباينت ردود أفعال رواد الإنترنت، إذ تفهّم البعض تصرّف المراسلة أمّا البعض الآخر فرأى أنّ أفعالها لم تكن ضرورية.وبعد الضجة التي أثارها مقطع الفيديو، خرجت المراسلة مايرا هاشمي عن صمتها وغرّدت عبر تويتر قائلةً إنّ المراهق كان يتنمر على إحدى العائلات خلال البث المباشر مشيرةً إلى أنّها لم تتقبّل سلوكه.