بعد أيام على ولادته... روسية تبيع طفلها بـ3600 دولار لإجراء عملية لأنفها!

ألقت الشرطة الروسية القبض على سيدة بتهمة بيع رضيعها مقابل 3600 دولار، وذلك لإجراء عملية تجميل لأنفها.

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LBCI News Lebanon

ألقت الشرطة الروسية القبض على سيدة بتهمة بيع رضيعها مقابل 3600 دولار، وذلك لإجراء عملية تجميل لأنفها.

واحتُجزت المرأة، البالغة من العمر 33 عاما، والتي لم تكشف وسائل الإعلام الروسية عن اسمها، في أواخر أيار للاشتباه في قيامها "بالاتجار بالبشر".

ووفق موقع " نيويوك بوست "، فقد أنجبت الأم طفلاً في 25 نيسان في مستشفى في مدينة كاسبيسك الجنوبية، وأقدمت على بيعه بعد خمسة أيام فقط لزوجين يتطلعان إلى أن يصبحا والدين، مقابل مبلغ قدره 200 ألف روبل، أي 3200 دولار أميركي.

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ويُزعم أن السيدة المجهولة سلّمت طفلها للوالدين وأصدرت "تنازلاً عن حقوق الطفل". كما تلقت دفعة مقدمة بقيمة 360 دولاراً أميركيا.

وبعد أقل من أربعة أسابيع، تلقت السيدة المبلغ المتبقي، إلا أن الشرطة تلقت بلاغًا من مجهولٍ، ما أدى إلى اعتقالها إلى جانب الزوجين لتبني الطفل بشكل غير قانوني.