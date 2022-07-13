بعد اعتبارها "منتجاً روسياً"... الفائزة ببطولة ويمبلدون ترفض هذه المزاعم

رفضت اللاعبة الروسية-الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والفائزة ببطولة ويمبلدون لكرة المضرب، المزاعم الصادرة عن موسكو بأنها "منتج روسي".

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LBCI News Lebanon

رفضت اللاعبة الروسية-الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، والفائزة ببطولة ويمبلدون لكرة المضرب، المزاعم الصادرة عن موسكو بأنها "منتج روسي".

وجاء كلام ريباكينا بعد عودتها إلى كازاخستان حيث تم الاحتفال بانجازها.

وتم حظر الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في بطولة ويمبلدون بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. لكن ريباكينا المولودة في موسكو تلعب مع كازاخستان منذ عام 2018، وبالتالي تمكنت من المشاركة في ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

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وعمّق الروسي يفغيني كافلنيكوف المصنف أول عالمياً سابقاً الجدل حول هذه القضية مشيراً الى إن كازاخستان تمكنت من شراء إيلينا ريباكينا في سن التاسعة عشرة من خلال تقديم الدعم المالي لها.

وعلّق على ذلك ساخراً بقوله "شراء منتج جاهز من المصدر لا يتطلب الكثير من الذكاء"، إلا أن ريباكينا ردت على هذه المزاعم بقولها أمام الصحافة المحلية "بالطبع، أنا لا أتفق مع هذا التعبير".

وقدّم رئيس الوزراء الكازاخستاني أليخان سمايلوف الثلاثاء جائزة مرموقة لريباكينا وهنأها على "مساهمتها القيمة في تطوير كرة المضرب في كازاخستان".