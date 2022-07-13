منوعات 13 تموز 2022 - 11:30 13/07/2022 11:30:28 سرق طائرة وسقط بها بطريقة مأساوية... إليكم التفاصيل! (فيديو)

في عام 2018، تمكن رجل من سرقة طائرة مروحية تابعة لخطوط ألاسكا الأميركية من مطار سياتل تاكوما الدولي، ما أدّى إلى وفاته بطريقة مأساوية.

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LBCI News Lebanon

في عام 2018، تمكن رجل يدعى ريتشارد راسل من سرقة طائرة مروحية تابعة لخطوط ألاسكا الأميركية، من مطار سياتل تاكوما الدولي، ما أدّى إلى وفاته بطريقة مأساوية. وتظهر لقطات كاميرات المراقبة التي تم نشرها أن ريتشارد راسل، 29 عاما، وهو عامل "تحكم ومراقبة" بمطار واشنطن، يستعدّ للإقلاع بالطائرة بدون أن يلاحظ أحد اختفائها حتى بات يُحلّق في السماء. الإعلان ويمكن رؤية راسل في مقطع الفيديو وهو يتحرك بهدوء في المطار مرتدياً قميصاً باللون الأسود كُتب عليه: "السماء بلا حدود". ويمكن رؤيته أولاً وهو يتجول في منطقة الأمن، ثم لاحقًا على مدرج المطار. ووفقاً لبيان شركة "ألاسكا إيرلاينز"، فقد استعدّ الموظف للإنطلاق بالطائرة المسروقة من نوع "بومباردير كيو 400" ذات المحركين، وتضم حوالي 70 مقعداً، من مطار "سياتل تاكوما" بينما كانت تقف في مكان للصيانة بالمطار. وقام راسل بقيادة الطائرة لمدة 73 دقيقة وهو يقوم بحركات بهلوانية خطيرة، قبل أن يقع في جزيرة نائية لا يقطنها عدد كبير من السكان، لتنتهي رحلته الجوية بحادث تحطم ناري على جزيرة نائية في بوجيه ساوند. وأوضحت السلطات الأميركية أن الحادث غير إرهابي، مشيرةً إلى أن الموظف المذكور "معروف بميوله للانتحار". مصدر



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