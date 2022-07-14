وفاة أحد أكبر متسلقي الجبال في العالم عن عمر 99 عاماً

توفي السويسري مارسيل ريمي، أحد أكبر متسلقي الجبال في العالم، عن عمر يناهز 99 عاما.

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LBCI News Lebanon

توفي السويسري مارسيل ريمي، أحد أكبر متسلقي الجبال في العالم، عن عمر يناهز 99 عاما، وفق ما أفادت صحف ومواقع متخصصة الأربعاء.

ويُذكر أنّه في عام 2017، تسلّق ريمي موقع "ميروار دارجنتين"، المعروف لدى محبي التسلق مع أمتاره الـ500 من الحجر الجيري، عن عمر يناهز 94 عاما.

وحتى في أواخر التسعينات من عمره، كان ريمي يتسلق جدارا يبلغ ارتفاعه 16 متراً في مركز للتسلق الداخلي في فيلنوف في جنوب غرب سويسرا، مع ابنه الأكبر كلود.

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وكان التسلق دائما جزءا رئيسيا من حياة ريمي. فقد نشأ على القصص المرتبطة بعالم الجبال، وأحب اكتشاف الأماكن الخلابة في الهواء الطلق وأصبحت جبال الألب ملعبه.

وعمل ريمي في سكك الحديد السويسرية، وأمضى كل وقت فراغه في الجبال، مصطحبا معه ولديه.

ونقل ريمي شغفه بجبال الألب لولديه كلود وإيف اللذين حققا شهرة أيضا في هذا المجال.