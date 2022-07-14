منوعات 14 تموز 2022 - 10:29 14/07/2022 10:29:32 اكتشاف نادر... العثور على لوحة مخبأة للفنان فان غوغ (صورة)

اكتُشفت صورة ذاتية "نادرة جداً" للرسام الهولندي فنسنت فان غوغ، في المعرض الوطني الاسكتلندي، وذلك بعد إخفائها عن الأنظار لأكثر من قرن.

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LBCI News Lebanon

اكتُشفت صورة ذاتية "نادرة جداً" للرسام الهولندي فنسنت فان غوغ، في المعرض الوطني الاسكتلندي، وذلك بعد إخفائها عن الأنظار لأكثر من قرن. واكتشف القائمون على ترميم لوحة للفنان العالمي تعود إلى عام 1885، أثناء التجهيز لمعرض الفن الاسكتلندي، لوحةً أخرى مخبأة له تحت طبقات من الغراء والكرتون عبر الأشعة السينية الروتينية. الإعلان ويُذكر أن فان غوغ اشتهر بإعادة استخدام القماش لتوفير المال عن طريق قلبه والعمل على الجانب الآخر. وتُظهر اللوحة الجديدة صورة فان غوغ يحدق باهتمام بالغ ويرتدي قبعة واسعة الحواف ومنديل عنق فضفاض. كما يمكن رؤية أذنه اليسرى، التي اشتهر بقطعها عام 1888، بوضوح شديد. وقريباً، سيتمكن الزوار في إدنبرة من رؤية اللوحة باستخدام الأشعة السينية، وذلك بسبب صعوبة عملية إزالة الغراء والكرتون الأمر الّذي يتطلب أعمال صيانة دقيقة. مصدر

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