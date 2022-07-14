أول لاجئة سورية طيّارة... مايا غزال قادت طائرة على متنها توم كروز

الإعلان

A high-flying, groundbreaking, trailblazing maverick of a pilot... and @TomCruise ✨



The first female Syrian refugee pilot @GhazalMia caught up with the #TopGun star after she was invited to @SilverstoneUK by @MercedesAMGF1.



Her message: the sky is for everyone. pic.twitter.com/5lWisj3k4Q — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 9, 2022

أثارت صورة نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تويتر موجة من التعليقات المُشجّعة والإيجابية، إذ جاءت احتفالاً بقيام أول لاجئة سورية طيارة بقيادة طائرة على متنها الممثل الأميركي توم كروز.وفي التفاصيل، حصلت مايا غزال، 23 عاماً، على رخصة قيادة الطائرات في بريطانيا حيث تُمارس مهنتها اليوم بعدما غادرت دمشق عام 2015. وقالت المفوضية إنّ مايا تحمل رسالة "السماء للجميع".ونشرت المفوضية الصورة على تويتر والتي تجمع مايا بكروز على هامش سباق الجائزة الكبرى في بريطانيا. وكتبت "بفضل تصميمها وتحليها بالأمل والعزيمة، بدأت حياة جديدة في بريطانيا ودرست هندسة الطيران في جامعة برونيل، وكانت تحلم بأن تصبح أول سورية لاجئة تقود طائرة".في العام 2017، حصلت مايا غزال على جائزة إرث الأميرة ديانا وهي منذ ذلك الحين تدعم المفوضية من خلال حضور فعاليات، فأصبحت سفيرتها للنوايا الحسنة.