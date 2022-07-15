الأكبر في العالم... أشجار السيكويا العملاقة في متنزه يوسيميتي نجت من النيران

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أعلنت سلطات كاليفورنيا أن حريقا كبيرا اندلع الأسبوع الماضي في متنزه يوسيميتي الشهير في الولاية لم يطل أشجار السيكويا العملاقة المعروفة في الموقع.ونشب الحريق المسمى "واشبورن فاير" في السابع من تموز لأسباب لا تزال مجهولة ووصل سريعا إلى موقع ماريبوزا غروف، أحد أكثر الأماكن استقطابا للزائرين بفعل احتوائه على مئات أشجار السيكويا من بين الأكبر في العالم.وأتت إجراءات الحماية التي اتخذها مئات عناصر الإطفاء بثمارها، ولم تعد الأشجار الضخمة مهددة الخميس.وقال الخبير البيئي في متنزه يوسيميتي الوطني غاريت ديكمان لقناة "ان بي سي" الذي يجوب يوميا موقع ماريبوزا غروف منذ بدء الحريق "لم أرَ شجرة واحدة ميتة أو بقاؤها مهدد".ورش فريق من الإطفائيين المياه بشكل متواصل في محيط شجرة "غريزلي جاينت"، وهي شجرة السيكويا العملاقة الأشهر والأكبر في المتنزه بعلو يبلغ 64 مترا، لمنع النيران من الوصول إليها.والسيكويا من الأشجار الأكثر مقاومة للنيران وهذا ما مكنها من الاستمرار آلاف السنين.وإضافة إلى هذه الإجراءات الاحتياطية، اتُخذت تدابير وقائية بطريقة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، مثل إضرام حرائق موضعية موجهة لإزالة الأعشاب الضارة وتقليص مخاطر اندلاع حرائق ضخمة.وكان الحريق متجها الخميس نحو غابة سييرا الوطنية إلى الشرق. وكان تم احتواؤه بنسبة 23 في المئة حتى صباح الخميس بعدما التهم حوالى 1800 هكتار من الأراضي الزراعية.