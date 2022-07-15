"وزيرة السعادة"... الرئيس التونسي يكرّم لاعبة التنس أنس جابر (صور)

كرّم الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها إنجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

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وأصبحت جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول افريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الالمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت جابر التي تراجعت هذا الاسبوع في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" من المركز الثاني الى الخامس، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

وكان أوّل نجاح دولي لجابر في فئة الناشئات خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية عندما أحرزت اللقب.

وحققت جابر الإنجاز تلو الآخر، إذ باتت أوّل لاعبة عربية تصل الدور ربع النهائي في بطولة كبرى في استراليا المفتوحة 2020، أول عربية متوّجة بدورة احترافية في برمنغهام 2021، الأولى عربياً بين العشرة الاوائل في التصنيف العالمي واوّل متوّجة بلقب احدى دورات الالف في مدريد في أيارالماضي.