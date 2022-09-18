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18 أيلول 2022 - 07:02
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زوجة الملك تشارلز الثالث تشيد بذكرى الملكة إليزابيث: "امرأة منفردة في عالم يقوده الرجال"

أشادت الملكة كاميلا بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية واصفةً إيّاها بأنّها كانت "امرأة منفردة" في عالم يقوده الرجال. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخاص., دورها, لعبت, وزراء, رئيسات, نساء, الرجال, يقوده, عالم, منفردة, امرأة, كانت, بأنها, إياها, واصفة, الثانية, إليزابيث, الراحلة, بالملكة, الأحد, الثالث, تشارلز, المتحدة, المملكة, ملك, قرينة, كاميلا, الملكة,أشادت,أشادت الملكة كاميلا بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية واصفةً إيّاها بأنّها كانت "امرأة منفردة" في عالم يقوده الرجال.
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زوجة الملك تشارلز الثالث تشيد بذكرى الملكة إليزابيث: &quot;امرأة منفردة في عالم يقوده الرجال&quot;
Lebanon News

أشادت الملكة كاميلا، قرينة ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، الأحد بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية، واصفةً إيّاها بأنّها كانت "امرأة منفردة" في عالم يقوده الرجال.

 
وقالت كاميلا: "لا بُدّ أنّه كان من الصعب جداً بالنسبة إليها أن تكون امرأة منفردة. لم تكن هناك نساءٌ رئيسات وزراء أو رئيسات. كانت هي الوحيدة، لذلك أعتقد أنها لعبت دورها الخاص".
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وهذا أوّل خطاب لقرينة الملك الجديدة منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول عن 96 عاما، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وأضافت كاميلا البالغة من العمر 75 عاما "كانت لديها عينان زرقاوان رائعتان، وعندما تبتسم تُضيئان وجهها بالكامل".
 
ويُذكر أن لندن تستعد وسط تدابير مكثفة لأول جنازة رسمية تُقيمها منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل العام 1965.
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