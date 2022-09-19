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19 أيلول 2022 - 04:59
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بمناسبة الذكرى المئوية على إنشائها ... تجديد لافتة "هوليوود" في لوس أنجلوس

ستخضع لافتة "هوليوود" في لوس أنجلوس لأعمال تجديد بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأبيض., الطلاء, طلائها, إعادة, الأحرف, تنظيف, التجديد, أعمال, الزمن, لعقود, حالها, بقيت, تجديد, لأعمال, أنجلوس, لوس, الواقعة, المنطقة, اسم, أحرف, تتألف, ثقافيا, أميركيا, معلما, تشكل, Hollywood, هوليوود, لافتة,ستخضع,ستخضع لافتة "هوليوود" في لوس أنجلوس لأعمال تجديد بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن.
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بمناسبة الذكرى المئوية على إنشائها ... تجديد لافتة &quot;هوليوود&quot; في لوس أنجلوس
Lebanon News

ستخضع لافتة "هوليوود" أو Hollywood التي تشكل معلماً أميركياً ثقافياً وتتألف من أحرف اسم المنطقة الواقعة في لوس أنجلوس، لأعمال تجديد بعدما بقيت على حالها لعقود من الزمن.

 
وسيجري تحديث المعلم الشهير الذي أُقيم سنة 1923 ويطل على العاصمة العالمية للإنتاجات السينمائية الضخمة، قبل الذكرى المئوية على إنشائه التي تصادف السنة المقبلة.
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وأعلنت "هوليوود ساين تراست"، وهي الجهة الموكلة حماية المعلم، أنّ أعمال التجديد ستنطلق الاثنين ويُفترض أن تستمر لنحو ثمانية أسابيع.
 
وتشمل أعمال التجديد تنظيف الأحرف التي يبلغ ارتفاعها 14 متراً ثم إعادة طلائها. وخُصص 1500 لتر من الطلاء الأبيض لهذه الأعمال.
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