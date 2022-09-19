احتفالاً ببلوغه الـ60... "الرجل العنكبوت الفرنسي" يتسلّق ناطحة سحاب في باريس ( فيديو)

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تسلّق آلان روبرت، المتسلّق الحرّ الملقّب "بالرجل العنكبوت الفرنسي"، ناطحة سحاب مؤلفة من 48 طابقاً في باريس، محقّقاً الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد بلوغه سن الستين.وبملابس حمراء، رفع روبرت ذراعيه عالياً عندما وصل إلى قمة مبنى "تور توتال إنرجيز"، الذي يبلغ ارتفاعه 187 متراً، في حي الأعمال لا ديفونس بالعاصمة الفرنسية.وقال روبرت، الذي كان عيد ميلاده الستين الشهر الماضي: "أريد أن يعرف الجميع أنّ العمر مجرّد رقم! لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة والنشاط والقيام بأمور رائعة".وأضاف: "وعدتُ نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ الستين من عمري سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن الستين ترمز إلى سنّ التقاعد في فرنسا واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة".وكان روبرت، الذي أراد أيضاً استخدام التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغيُّر المناخ، قد تسلق بالفعل برج توتال إنرجيز في مناسبات عديدة.