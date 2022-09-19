واقعة لا تصدق... استخراج إطار دراجة من بطن طفل في مصر! (صور)

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نجح فريق طبي مصري في استخراج إطار دراجة هوائية من بطن طفل وإنقاذه من الموت المحقق، في واقعة مروّعة لا تصدق.وفوجئ أطباء المستشفى التعليمي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة، بأسرة تستنجد بهم لإنقاذ طفلهم البالغ من العمر 12 عاما، حيث كان يلهو بدراجته الهوائية في شوارع قريته نشوان وسقط على الأرض، واخترق إطار القيادة بطنه محدثا بها إصابات بليغة وقاتلة.وتم على الفور نقل الطفل إلى غرفة العمليات وإجراء عملية استكشاف للبطن وإجراء جراحة عاجلة، حيث تم استخراج "الإطار" المكسور داخل بطنه.وقال الدكتور محمد فتحي طاحون، مدير المستشفى، إن حالة الطفل كانت حرجة جدا وسيئة للغاية بسبب الآلام الحادة والنزيف المستمر، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ حياته وتحسنت حالته بشكل ملحوظ بعد ساعات من التدخل الجراحي.وأضاف أن الطفل يخضع حاليا للرقابة الطبية، وتجرى له كافة الرعاية اللازمة.