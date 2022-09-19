الصليب الأحمر التايلاندي يوصي المواطنين بعدم "بيع كليتهم" لشراء "آيفون 14"

تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ثلاثة أشخاص مع ضمادات ملطخة بالدماء على بطونهم.

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LBCI News Lebanon

علّق طبيب تايلندي على صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ثلاثة أشخاص مع ضمادات ملطخة بالدماء على بطونهم، وذلك عقب بيعهم كليتهم لشراء هاتف "آيفون 14" الجديد.

وفي التفاصيل، فقد حذر الدكتور صوفون ميكثون، المدير الإداري لمركز التبرع بالأعضاء التابع للصليب الأحمر التايلاندي، الناس الأحد من أن تجارة الأعضاء في تايلاند غير قانونية. كما أدان الصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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ويُزعم أن الصورة، الّتي تم حذفها، مصدرها عيادة تجميل فيتنامية مقرها في لاوس.

وبحسب ما ورد، فقد تم أخذ الصورة على أنها "مزحة" في لاوس، لكن المعلقين في تايلاند أخذوا الصورة على محمل الجد بعدما وصلت إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم السبت. كما انتقد بعض المعلقين "النكتة" والرسالة التي ترسلها للجيل الجديد.

وبعد ردّ الفعل العنيف، شجع ميكثون الناس على التسجيل في مركز التبرع بالأعضاء التابع للصليب الأحمر التايلاندي ليصبحوا متبرعين بالأعضاء بعد وفاتهم. وأشار إلى أن أكثر من مليوني شخص قد سجلوا بالفعل كمتبرعين بالأعضاء، وهناك حاليًا 6 آلاف شخص بحاجة إلى زرع أعضاء.

ويُذكر أن شركة آبل المُصنعة لهواتف آيفون بدأت في تلقي الطلبات المسبقة للهاتف الجديد في تايلاند الأسبوع الماضي. وأصبحت تايلاند واحدة من أوائل الدول التي استقبلت هاتف آيفون 14 في 16 أيلول.