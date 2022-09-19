الملكة رانيا تستذكر الملكة إليزابيث في يوم وداعها: "كانت ملكة العالم وأعطتني هذه النصيحة"

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شاركت الملكة رانيا في مراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر واستذكرت في مقابلةٍ صحافية أجرتها لحظات مميّزة جمعتها بالملكة الراحلة.وتحدّثت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لـ CNN عن الملكة إليزابيث تزامناً مع زيارتها للمملكة المتحدة وقالت إنّها كانت ملكة انكلترا لكنها كانت ملكة العالم رمزياً.وأعلنت الملكة رانيا أنّها تلقّت نصيحة منها سابقاً "في المرة الأولى التي التقيت فيها بالملكة، أعتقد أنني كنت قد أمضيت بضعة أشهر فقط في دوري، وكانت حساسة جدًا لحقيقة أنني كنت جديدة، وأمكنها معرفة أنني لم أكن واثقة جدًا من نفسي، وقد طلبت منها النصيحة، وقد أخبرتني كم هو مهم أن تكون موجودًا دائمًا وأن يكون لديك هذا الإحساس بالواجب والانضباط، والانتباه إلى التفاصيل الصغيرة. وكنت دائمًا آخذ نصيحتها على محمل الجد".وأضافت الملكة رانيا "بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبدًا في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عامًا. إنها تعني شيئًا لنا جميعًا وأيًا ما كنت فستشعر بإحساس ألفة وقرب منها".وللمناسبة، تألقت الملكة رانيا بلباسٍ أسودٍ رسمي يوم أمس الأحد كما اعتمدت اليوم الإثنين فستاناً طويلاً باللون الأسود.